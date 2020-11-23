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Еще 32 ребенка в Карелии за сутки заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:09, 24 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 23 ноября по статистике в Карелии было 12785 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1403 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 24 ноября, – уже 13147 ковидных больных, из которых 1438 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 35 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 362 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13147 человека. Выздоровели 6828 пациента. Умерли 89 человек.

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