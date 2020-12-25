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Еще 39 детей заразились коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
09:39, 26 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов
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За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 декабря по статистике в Карелии было 25706 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2564 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 26 декабря, – уже 26075 ковидных больных, из них 2603 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 39 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 369 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 26075 человек. Выздоровели – 18828. Умерли 150 пациентов.

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