Еще 39 детей заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 декабря по статистике в Карелии было 25706 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2564 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 26 декабря, – уже 26075 ковидных больных, из них 2603 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 39 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 369 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 26075 человек. Выздоровели – 18828. Умерли 150 пациентов.