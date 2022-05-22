Еще 63 жителя Карелии заразились коронавирусом

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 135304 жителей республики.

На 23 мая в Карелии зарегистрировано 135304 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17794 ребёнка. За минувшие сутки выявлены 63 инфицированных (8 — дети), из них непривитых — 50 (79,3%). Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получает лечение 231 пациент, в состоянии средней тяжести — 202 человека, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 29).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 132761 человек, за последние сутки — 67.

За сутки не зарегистрировано смертей от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1507 человек.