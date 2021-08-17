Еще 799 россиян скончались от коронавируса

Общее число смертей от COVID-19 увеличилось за сутки до 172 909, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 704 (8,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 663 473 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 5 939 037.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 20 713 человек.

За прошедшие сутки скончались 799 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 172 909.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 173,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 381 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 августа остаются 1 235 156 человек.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки подтверждены две смерти от коронавируса. Всего за время пандемии в республике умерли 753 человека.