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Еще более 30 случаев коронавируса выявили в Карелии у детей

Новости. Общество
10:18, 02 Января 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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За сутки подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом детей, сообщил министр здравоохранения Карелии.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что на 01 января по статистике в Карелии было 28271 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2796 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 2 января, – уже 28613 ковидных больных, из которых 2827 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился  коронавирусом 31 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 342 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28613 человек. Выздоровели – 21985. Умерли 166 пациентов.

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