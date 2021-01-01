Еще более 30 случаев коронавируса выявили в Карелии у детей

За сутки подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом детей, сообщил министр здравоохранения Карелии.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что на 01 января по статистике в Карелии было 28271 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2796 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 2 января, – уже 28613 ковидных больных, из которых 2827 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом 31 ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 342 человека заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 28613 человек. Выздоровели – 21985. Умерли 166 пациентов.