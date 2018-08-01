Еще более жаркая погода ожидается в четверг в Петрозаводске

В четверг, 2 августа, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, западный слабый, при грозе возможно усиление ветра.

Температура воздуха ночью +15, +20, местами +8, +13 градусов по Цельсию. Днем +27, +32.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +17, +19, а днем +28, +30 градусов.