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Новости. Погода
17:00, 01 Августа 2018

Еще более жаркая погода ожидается в четверг в Петрозаводске

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В четверг, 2 августа, в Карелии ожидается переменная облачность, температура днем до +32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, западный слабый, при грозе возможно усиление ветра.

Температура воздуха ночью +15, +20, местами +8, +13 градусов по Цельсию. Днем +27, +32.

В Петрозаводске без осадков.

Температура ночью +17, +19, а днем +28, +30 градусов.

По теме

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01.08.18 13:03
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Жаркая погода сохранится 1 августа в Карелии
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-08-01 17:37:44
Лепота. А самобытные постоянно ноют и жалуются на трудные климатические условия. Пожалуй действительно вступлю в ЕР и предложу однопартийцам обсудить вопрос об отмене северных льгот и надбавок. Пивненко поддержит
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