«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы
Сегодня 10:10 Общество
Петрозаводчане лишились более 1,5 млн рублей из-за телефонных аферистов.

фото: © Столица на Онего

 В Петрозаводске зафиксировано несколько случаев мошенничества, в результате которых горожане потеряли крупные суммы денег.

27-летний житель города перевел мошенникам 460 тысяч рублей. Ему позвонил «сотрудник налоговой службы», незнакомец убедил молодого человека продиктовать код из СМС. Когда он сделал это, ему на электронную почту пришло письмо для восстановления доступа к аккаунту портала «Госуслуги», там был указан номер службы поддержки. Горожанин позвонил туда, «специалист по финансовой безопасности банка» порекомендовал «понизить кредитный потенциал», чтобы преступники, завладевшие его аккаунтом, не смогли оформить несанкционированные займы. Молодого человека убедили взять два кредита и занять денег у знакомых.

62-летнему пенсионеру позвонил лжесотрудник ФСБ, которому якобы требовалась помощь в преступников. Мужчину уговорили поучаствовать в «фиктивной» сделке. Он продал свой автомобиль за 680 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам.

54-летняя петрозаводчанка оформила кредит на 200 тысяч рублей и перевела эти средства аферистам. Мошенники, представившись сотрудниками поликлиники, получили ее номер СНИЛС, а затем убедили, что нужно срочно продавать квартиру.

22-летняя девушка потеряла 200 тысяч рублей после звонка от «курьера службы доставки». Она продиктовала код из СМС, после ей пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах. Девушку убедили, что аферисты завладели ее данными и счетами. Поддавшись панике, она обналичила деньги с кредитных карты и перевела на сторонние счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Пить или не пить? Как Карелия стала лидером по потреблению алкоголя и что делать

Во всероссийский день трезвости карельские врачи рассказали о вреде алкоголя с первой капли.

