Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

Петрозаводчане лишились более 1,5 млн рублей из-за телефонных аферистов.

В Петрозаводске зафиксировано несколько случаев мошенничества, в результате которых горожане потеряли крупные суммы денег.

27-летний житель города перевел мошенникам 460 тысяч рублей. Ему позвонил «сотрудник налоговой службы», незнакомец убедил молодого человека продиктовать код из СМС. Когда он сделал это, ему на электронную почту пришло письмо для восстановления доступа к аккаунту портала «Госуслуги», там был указан номер службы поддержки. Горожанин позвонил туда, «специалист по финансовой безопасности банка» порекомендовал «понизить кредитный потенциал», чтобы преступники, завладевшие его аккаунтом, не смогли оформить несанкционированные займы. Молодого человека убедили взять два кредита и занять денег у знакомых.

62-летнему пенсионеру позвонил лжесотрудник ФСБ, которому якобы требовалась помощь в преступников. Мужчину уговорили поучаствовать в «фиктивной» сделке. Он продал свой автомобиль за 680 тысяч рублей и перевел деньги мошенникам.

54-летняя петрозаводчанка оформила кредит на 200 тысяч рублей и перевела эти средства аферистам. Мошенники, представившись сотрудниками поликлиники, получили ее номер СНИЛС, а затем убедили, что нужно срочно продавать квартиру.

22-летняя девушка потеряла 200 тысяч рублей после звонка от «курьера службы доставки». Она продиктовала код из СМС, после ей пришло сообщение о взломе аккаунта на Госуслугах. Девушку убедили, что аферисты завладели ее данными и счетами. Поддавшись панике, она обналичила деньги с кредитных карты и перевела на сторонние счета.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.