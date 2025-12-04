Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

В полицию Петрозаводска поступило сразу несколько заявлений о мошенничестве.

В полицию Петрозаводска обратились местные жители, которые потеряли деньги после общения с мошенниками. Аферисты использовали разные схемы.

Как рассказали в МВД, 65-летний мужчина увидел в интернете рекламу о дополнительных выплатах пенсионерам от известной компании. Он перешел по ссылке, заполнил анкету, после чего с ним через мессенджер связался «Алексей». Под его руководством горожанин перевел на чужой счет 22 тысячи рублей, но никаких выплат не получил.

44-летняя женщина нашла объявление о продаже запчастей для иномарки. Она выбрала детали, обсудила условия с продавцом и перевела 66 тысяч рублей по номеру телефона «Ивана». Запчасти не доставили, на звонки и сообщения не отвечали.

41-летняя жительница карельской столицы получила звонок от мнимого сотрудника ФСБ. Он сообщил, что мошенники оформили на нее доверенность для спонсирования экстремистов и могут распоряжаться ее деньгами. Женщина последовала указаниям и перевела 295 тысяч рублей на «специальный счет».

52-летнего петрозаводчанина обманули по похожей схеме с лжесотрудником ФСБ. Он обналичил полмиллиона рублей сбережений, срочно продал отечественный автомобиль и перевел все деньги, включая выручку от продажи, на указанные счета. Ущерб составил 835 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

