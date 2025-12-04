Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

РЕКЛАМА
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

23:48

Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске

23:09

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

22:46

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4

22:20

«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

21:45

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

21:01

Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

20:06

Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

19:21

Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

19:00

Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

18:32

Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

18:18

Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

18:02

Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

17:44

Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

17:30

Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

17:16

Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

17:03

Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

16:48

В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

16:33

Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

16:24

В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

16:10

Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

15:55

Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

15:32

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

15:26

Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

15:07

Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

14:43

В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

14:32

«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

14:09

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

13:47

Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

13:30

Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

12:55

Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

12:40

Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

12:32

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили подростка

12:25

Бюджет Карелии на 2026 и последующие два года принят в окончательном чтении

12:15

В Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре»

12:05

Волонтеры рассказали о работе на выборах в Карелии

11:59

Водитель и пешеход подрались во дворе в Петрозаводске

11:47

В Карелии мужчина может лишиться свободы за кражу колонки

11:32

Патриарх Кирилл наградил литературоведа из Петрозаводска Александра Пигина

11:18

С нового года в паспортах россиян появится новая цифровая отметка, заменяющая ИНН

10:44

Большую часть Северо-Запада России накроют дожди и снегопады

10:19

В городе Сортавала выявлены объекты культурного наследия

10:02

Житель Медвежьегорска стал жертвой мошенников при покупке мотобуксировщика

09:31

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

08:59

В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

08:41

Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

08:21

Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете на канале «Культура»

08:02

Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

07:42

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

07:21

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

07:02

Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

06:40

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

00:10
04 декабря, 13:47 Общество
В полицию Петрозаводска поступило сразу несколько заявлений о мошенничестве.

фото: © Столица на Онего

В полицию Петрозаводска обратились местные жители, которые потеряли деньги после общения с мошенниками. Аферисты использовали разные схемы.

Как рассказали в МВД, 65-летний мужчина увидел в интернете рекламу о дополнительных выплатах пенсионерам от известной компании. Он перешел по ссылке, заполнил анкету, после чего с ним через мессенджер связался «Алексей». Под его руководством горожанин перевел на чужой счет 22 тысячи рублей, но никаких выплат не получил.
44-летняя женщина нашла объявление о продаже запчастей для иномарки. Она выбрала детали, обсудила условия с продавцом и перевела 66 тысяч рублей по номеру телефона «Ивана». Запчасти не доставили, на звонки и сообщения не отвечали.

41-летняя жительница карельской столицы получила звонок от мнимого сотрудника ФСБ. Он сообщил, что мошенники оформили на нее доверенность для спонсирования экстремистов и могут распоряжаться ее деньгами. Женщина последовала указаниям и перевела 295 тысяч рублей на «специальный счет».

52-летнего петрозаводчанина обманули по похожей схеме с лжесотрудником ФСБ. Он обналичил полмиллиона рублей сбережений, срочно продал отечественный автомобиль и перевел все деньги, включая выручку от продажи, на указанные счета. Ущерб составил 835 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что жительницу Петрозаводска обманул мошенник, представившийся иностранным врачом.

