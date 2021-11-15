Еще четыре человека умерли от коронавируса в Карелии

Коронавирус унес жизнь 1214 человек в республике с начала пандемии.

По данным на 5 января, в республике зарегистрировано еще 4 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1214 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За прошедшие сутки выявлено 111 инфицированных (дети - 11), из них непривитых – 102 (91,8%). Общее число инфицированных - 90674.

В ковидных стационарах получают лечение 596 пациентов, в состоянии средней тяжести – 527 человек, в тяжёлом – 63 (из них непривитых - 60).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 86171 человек, за последние сутки – 122.