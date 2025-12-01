Ещё четыре новых мусоровоза выйдут на улицы Петрозаводска

Спецтехнику для карельской столицы собирают на заводе в Смоленске.
На баланс петрозаводского предприятия «Автоспецтранс» поступят ещё четыре новых мусоровоза, сообщила глава города Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.
По её словам, спецтехнику собирают на заводе «КДМ» в Смоленске.
Напомним, в этом году муниципальные власти приобрели 10 новых мусоровозов и ломовозов, которые уже наводят порядок на улицах карельской столицы.
Ранее стало известно, что сотрудники Ярославского завода «СИМАЗ» приступили к сборке 10 новых автобусов для Петрозаводска.