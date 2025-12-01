РЕКЛАМА
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31
В Карелии стартовала новогодняя эко-акция «Новогодний вернисаж»

17:44

49-летний педофил из Карелии насиловал девочек-подростков и заставлял их делать обнажённые фото

17:22

Перепады температуры от +3°С до -7°С ожидаются в Карелии 3 декабря

17:02

«Мечел» подтвердил остановку Вяртсильского метизного завода в Карелии и сокращение сотрудников

16:45

Сроки сдачи в эксплуатацию здания онкологического диспансера перенесли на год

16:26

Карелию назвали одним из регионов, куда поедут китайцы после отмены виз

15:49

Ещё четыре новых мусоровоза выйдут на улицы Петрозаводска

15:28

Сортавальский пилот на «заряженных» «Жигулях» выйдет на зимнюю дрифт-трассу в Петербурге

14:38

Карельские ученые просят помощи жителей для создания тестов на болезни сердца

14:23

В Петрозаводске состоится всемирно известное шоу женских голосов

14:02

В Петрозаводске бывший сотрудник угнал погрузчик, но застрял в канаве на обочине

13:47

В Петрозаводске благоустроили Назарьевскую площадь в парке Победы

13:32

Двух пьяных дебоширов сняли с поездов на станциях в Кеми и Медвежьегорске

13:16

Ozon опроверг информацию о принудительном списании чаевых в пунктах выдачи

13:02

«Мы не вышли с первых минут биться»: «Динамо-Карелия» проиграла на выезде «Спутнику»

12:46

В Карелии простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим Александром Баглаевым

12:32

Более трёх тысяч одиннадцатиклассников Карелии напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ

12:16

Стали известны подробности ДТП с двумя фурами на севере Карелии

12:02

Минстрой Карелии возглавил экс-руководитель «Карелкоммунэнерго»

11:52

Молодого человека сбили на площади Кирова в Петрозаводске

11:44

Полиция объявила в розыск похитительницу продуктов из магазина в Петрозаводске

11:18

В Петрозаводске полицейские пустились в погоню со стрельбой за пьяным водителем

11:02

В преддверии Дня инвалидов Соцфонд напомнил о существующих мерах поддержки

10:43

Почти 11 миллионов туристов посетили регионы Северо-Запада в 2025 году

10:25

Температура выше нормы: Гидрометцентр России рассказал о погоде в декабре

10:01

Студентка-медик из Петрозаводска перевела мошенникам более 4 миллионов рублей

09:34

Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

08:59

На севере Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

08:39

Петрозаводский библиотекарь поборется за звание лучшего на всероссийском финале в Москве

08:20

Правительство одобрило механизм продажи объектов культурного наследия вместе с землей

08:00

Более 108 млн рублей дополнительно направят на ремонт региональных дорог Карелии

07:40

Петербургские артисты сделали петрозаводских детей героями спектакля «Конек-Горбунок»

07:18

Стало известно, какие работы выполнены в ходе капремонта в поликлинике №2 в Петрозаводске

06:58

Работники Вяртсильского метизного завода сообщили об остановке работы предприятия и массовых сокращениях

06:40

В Госдуме прокомментировали информацию о возможной отмене маткапитала на первого ребенка

00:10

Водителя зажало в кабине после съезда в кювет двух фур на севере Карелии

23:41

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

22:20

Экс-депутат Сергей Пирожников рассказал, какой бизнес сохранил в Карелии

21:15

Петрозаводские врачи удалили пациенту камень через три маленьких отверстия

20:32

В Петрозаводске запретили выходить на лёд

20:01

Известный российский коллекционер приобрел десять картин карельского наив-художника

19:15

Артур Парфенчиков передал ключи от новых автомобилей ветеранам СВО в Петрозаводске

18:35

Более 30 поправок, в том числе по статусу Кургана, внесено в Генплан Петрозаводска

18:08

Количество заболевших ОРВИ продолжает расти в Карелии

17:44

Количество заражённых ВИЧ-инфекцией в Карелии уменьшилось до двух тысяч человек

17:23

Мокрый снег и потепление до +4℃ обещают в Карелии 2 декабря

17:02

Утвержден график выплат пенсий и детских пособий в декабре в Карелии

16:42

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

16:22

Старейшая жительница России умерла на 115-м году жизни

16:00

На площади Кирова в Петрозаводске начался монтаж главной новогодней ели

15:48

Элиссан Шандалович провел прием граждан

15:42

Десять автобусов закупят для Петрозаводска до конца года

15:36

Связь для севера: в карельский поселок Малиновая Варакка пришел высокоскоростной интернет

15:26

Стартовала продажа билетов на субсидированные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

15:21

Петрозаводчанка потеряла более 1,1 млн рублей из-за мошенников

15:01

В России могут ввести принудительную эмансипацию агрессивных подростков

14:45

Следком заинтересовался обрушением части колонны недавно отремонтированного музея в Сегеже

14:34

В Петрозаводске пройдет выставка-раздача кошек из приюта

14:17

В Карелии прошел «самый жаркий танцевальный чемпионат на севере»

13:52

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря

13:21

Пять человек человек пострадали в ДТП на трассах Карелии в выходные

13:09

Скончалась заслуженный врач Карелии, психиатр Светлана Герасёва

12:49

В Петрозаводске за выходные отстранили от управление 13 водителей

12:19

В Карелии на конькобежном стадионе заменяют устаревшую систему освещения для занятий вечерним спортом

12:02

Ольга Шмаеник предложила направить на ремонт двух дорог в Пряже почти 39 млн рублей

11:55

Путин подписал указ об отмене виз для туристов из Китая

11:48

В Карелии на мужчину завели два уголовных дела за хранение пороха и патронов

11:32

В Карелии с начала года падение в обрабатывающей промышленности, но рост производства металлоконструкций и крошки

11:10

На Солнце произошла одна из сильнейших вспышек 2025 года

10:59

Пьяный водитель устроил ДТП на Лососинском шоссе в Петрозаводске

10:48

Ученые ПетрГУ разработали антистресс для рыб

10:32

44-летнего мужчину сбили в Петрозаводске

10:16

В Суоярви горел расселенный многоквартирный дом

09:55

Мошенники обманули школьницу из Петрозаводска под предлогом бонусов в игре

09:31

Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией

08:59

Стало известно, когда в Петрозаводске установят памятник генералу Валериану Фролову

08:39

Экс-депутат Заксобрания Карелии, бизнесмен Сергей Пирожников рассказал Forbes, что продал «Купибилет»

08:19

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со спидом

08:03

В Петрозаводске покажут фильмы Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

07:42

Северные районы Карелии 1 декабря ждут снегопады

07:22

Сортавальские конькобежцы смогут тренироваться в темное время суток

07:01

В Минпросвещения заявили о рекордном интересе школьников к учебе в колледжах

06:41

«Было предостаточно времени…» Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал о будущем WhatsApp*

00:10
Ещё четыре новых мусоровоза выйдут на улицы Петрозаводска
Сегодня 15:28
Спецтехнику для карельской столицы собирают на заводе в Смоленске.

фото: © Инна Колыхматова

На баланс петрозаводского предприятия «Автоспецтранс» поступят ещё четыре новых мусоровоза, сообщила глава города Инна Колыхматова в своём телеграм-канале.

По её словам, спецтехнику собирают на заводе «КДМ» в Смоленске.

Напомним, в этом году муниципальные власти приобрели 10 новых мусоровозов и ломовозов, которые уже наводят порядок на улицах карельской столицы.

Ранее стало известно, что сотрудники Ярославского завода «СИМАЗ» приступили к сборке 10 новых автобусов для Петрозаводска.

