Еще четыре жителя Карелии отдали мошенникам около 2,5 млн рублей

За сутки четыре человека пытались спасти свои сбережения и перевели телефонным мошенникам свои и заемные деньги.

По сообщению МВД Карелии, за минувшие сутки самый крупный ущерб причинен 38-летнему жителю Сортавальского района: он отдал аферистам более двух миллионов рублей. Мошенники связались с ним под видом работников банка и сообщили, что на его имя кто-то незаконно оформил кредит. Чтобы отменить несанкционированную операцию, требовалось взять в банке такую же сумму, а затем перевести деньги на определенные счёта. Мужчина поверил собеседникам и выполнил все требования.

Жительнице Петрозаводска 1946 года рождения поступил тревожный звонок якобы из Следкома. Ей сообщили о незаконном кредите и вынудили обналичить все имеющиеся сбережения. Женщина сняла со своего счёта 210 000 рублей и перевела через терминал на незнакомый номер телефона.

Аналогичным образом была обманута и 62-летняя жительница Медвежьегорского района. Неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил, что её сбережениям угрожает опасность. Она обналичила 70 000 рублей и перевела деньги на пять телефонных номеров. Под видом сотрудников другой правоохранительной структуры мошенники связались с 52-летним жителем Кеми. Под тем же предлогом они выманили у него 150 000 рублей и заставили перевести деньги на 10 мобильных номеров.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки.

Ранее сообщалось, пенсионерка из Карелии вложила в несуществующую биржу более 3 млн рублей.