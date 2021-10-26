Еще четыре жителя Карелии стали жертвами коронавируса

Общее число смертей от COVID-19 в Карелии достигло 961.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в республике умер 961 человек. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирусом инфицирован 391 человек (не были привиты 286 пациентов), из них заболевших — 290; средней тяжести — 88; тяжелых — 4; крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находится 906 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — восемь, из них двое на инвазивной ИВЛ.

За сутки выздоровели 307 ковидных больных.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусной инфекцией заразились 73357 человек. Выздоровели за все время 69036 пациентов.