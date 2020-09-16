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Еще девять классов и три группы детсада в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Новости. Общество
10:15, 17 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Всего на карантин переведено 35 классов.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", из-за случаев ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 9 классов: в Сосновецкой школе, Кондопожской школе №2 и Петрозаводской школе №48. Также из-за ОРВИ на карантин отправлены три группы пудожского детского сада №1 и дошкольная группа в поселке Ковера.

Карантин по коронавирусу завершился в Петрозаводском автотранспортном техникуме, две группы студентов вернулись к очному формату обучения.

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