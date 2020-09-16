Еще девять классов и три группы детсада в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Всего на карантин переведено 35 классов.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", из-за случаев ОРВИ на дистанционное обучение переведены еще 9 классов: в Сосновецкой школе, Кондопожской школе №2 и Петрозаводской школе №48. Также из-за ОРВИ на карантин отправлены три группы пудожского детского сада №1 и дошкольная группа в поселке Ковера.

Карантин по коронавирусу завершился в Петрозаводском автотранспортном техникуме, две группы студентов вернулись к очному формату обучения.