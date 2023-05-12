Еще девять тонн пластиковой тары отправили на переработку в Карелии

Карельский экологический оператор отправил девять тонн ПЭТ вторсырья на переработку, рассказали в республиканском Минприроды.

Отсортированные пластиковые бутылки отправили на завод по переработке в Санкт-Петербург, где из упаковки изготовят новые продукты — стреппинг-ленту, обивку для автомобилей, упаковочную пленку, флисовую одежду и нетканное полотно, которое используется при строительстве дорог.



По информации регоператора, за полтора месяца на сортировочную линию, открытую в конце марта, поступило 184 тонны отходов, из них 117 тонн вторсырья направят переработчикам. Процент выборки полезных фракций остается стабильно высоким и составляет 64%, сообщили в региональном Минприроды.



В ближайшие дни переработчикам отгрузят вторую партию макулатуры, первая партия отправилась на завод 4 мая. До конца мая в переработку также уйдет вторая партия ПЭТ и стеклянная тара, отобранные на сортировке.



Напомним, 1 апреля в Карелии официально стартовала двухпоточная система сбор отходов. На контейнерных площадках Петрозаводска расставили новые желтые контейнеры для отходов, пригодных для вторичной переработки.



За бумагой, картоном, пластиком, стеклом, тетрапаком и металлом приезжают специальные мусоровозы, предназначенные для перевозки вторсырья.



В среднем отходы из желтых контейнеров вывозят три раза в неделю. Далее отходы поступают на первую в республики промышленную сортировочную линию, где их делят на 23 фракции.