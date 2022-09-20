Еще девять водителей в Петрозаводске стали пешеходами

За сутки автоинспекторы отстранили от управления девять водителей-нарушителей.
За вчерашний день в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления девять водителей: четыре — управляли в состоянии опьянения, пять — не имели права управления транспортным средством. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Ранее сообщалось, водитель, устроивший ДТП на встречке в Петрозаводске, был пьян.
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