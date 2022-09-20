Еще девять водителей в Петрозаводске стали пешеходами

За сутки автоинспекторы отстранили от управления девять водителей-нарушителей.

За вчерашний день в Петрозаводске инспекторы ДПС отстранили от управления девять водителей: четыре — управляли в состоянии опьянения, пять — не имели права управления транспортным средством. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее сообщалось, водитель, устроивший ДТП на встречке в Петрозаводске, был пьян.