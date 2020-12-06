Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 117, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась 67-летняя жительница Петрозаводска, а в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер 81-летний петрозаводчанин. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии скончались 117 человек.

Накануне в Карелии было зарегистрировано также две смерти от COVID-19.