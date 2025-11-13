Еще два ФАПа построят в Карелии дополнительно

Сэкономленные при реализации нацпроекта средства направят на строительство еще двух ФАПов в Пудожском районе.
В Кубово и Колово появятся свои ФАПы. На их строительство направят средства, сэкономленные при реализации других мероприятий нацпроекта.
— Три года назад во время посещения Пудожского района обещал жителям посёлков Кубово и Колово построить новые фельдшерско-акушерские пункты. Чтобы это сделать, нам понадобилось пройти тернистый путь. Очень сложно было получить федеральное финансирование на строительство. Мы искали разные варианты. При этом понимали, что дальше тянуть со стройкой нельзя. Иначе получилось бы, как в пословице «Обещанного три года ждут, а на четвёртый забывают», — рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Первоначально в программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» на 2025 год было 17 объектов медицинских организаций — 8 врачебных амбулаторий и 9 ФАПов в разных районах и округах Республики Карелия.
Строительство новых ФАПов в Пудожском районе началось. Уже залиты фундаменты.