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Еще два кандидата вступили в борьбу за должность сити-менеджера Петрозаводска

Новости. Политика
16:59, 14 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Директор общества "Партнер" и главный специалист молодежного центра "Смена" предложили себя вместо Ирины Мирошник.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Петрозаводска подали документы директор ООО "Партнер" Виктор Талбонен 1985 года рождения и главный специалист молодежного центра "Смена" Алексей Белянинов 1968 года рождения.


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© ИА Республика

Напомним, что руководитель аппарата КРОО "Ассоциация юристов России" Михаил Бокша, ранее включившийся в гонку за пост городского главы, снял свою кандидатуру. Об этом рассказала "Столице на Онего" член конкурсной комиссии для назначения нового сити-менеджера, депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева.

На сегодняшний день в списке лиц, подавших документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа, также находятся учитель английского языка из МОУ Сунское, представитель партии Социальной защиты 35-летняя Екатерина Ганюченко, президента ООО "Святые Карелии" 41-летний Алексей Таранов, депутат Лендерского сельского поселения от "Единой России" 29-летняя Екатерина Кочакова и руководитель исполкома общероссийской общественной организации "Офицеры России" в Карелии Валерий Таборов, начальник аварийно-диспетчерской службы компании "ПКС-Водоканал" Яков Прокопчик и представитель организации "Евро Модуль" Павел Стальцов.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекают 20 апреля. Затем депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового сити-менеджера.

С 29 марта по 20 апреля включительно проходит прием документов от кандидатов, желающих занять кресло сити-менеджера карельской столицы. Затем 30 апреля состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа. Очередной сити-менеджер столицы Карелии будет выбран методом тайного голосования на сессии Петросовета 12 мая.

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