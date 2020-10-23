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Еще два пешеходных перехода в Петрозаводске оборудованы светофорами

Новости. Общество
11:42, 24 Октября 2020
фото: "САМПО ТВ 360º"
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Администрация Петрозаводска установила светофорные объекты еще на двух пешеходных переходах.

Один из них появился на улице Пушкинская рядом с гостиницей "Маски", второй – на улице Древлянка недалеко от магазина "Магнит".

Светофоры в этих местах установлены, "чтобы разгрузить дороги и обеспечить безопасность", сообщил телеканалу "САМПО ТВ 360º" начальник управления дорожного хозяйства мэрии города Андрей Масляков.

По его словам, светофоры заработают в течение месяца. Первое время – в тестовом режиме, чтобы откорректировать режим их работы.

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