Еще два жителя Петрозаводска скончались от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 227.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончался 64-летний мужчина, в Больнице скорой медицинской помощи умерла 70-летняя женщина. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сегодня сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 227 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек. Из этого числа заболевших – 221 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в республике составляет 35905.

Выздоровели за сутки еще 322 человека. Число выписанных по выздоровлению увеличилось до 30540.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5767,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2598,4 случая, по Северо-Западу – 4537,3.

Сутками ранее коронавирус унес жизни еще трех жительниц Карелии.