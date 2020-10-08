Еще две медицинские организации в Петрозаводске получили томографы

Республиканская инфекционная больница и госпиталь для ветеранов войн спиральные компьютерные томографы, сообщает оперштаб Карелии.

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице и госпитале для ветеранов войн, на базе которого работает монопрофильный центр для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

В оба учреждения поступили спиральные компьютерные томографы. В инфекционной больнице уже приступили к монтажу, тестовые испытания начнутся через несколько дней, а на проектную мощность КТ выйдет уже до конца октября. В госпитале ждут приезда специалистов.

"Мы сейчас должны поработать над тем, чтобы максимально быстро приехали инженеры фирмы-поставщика. Томограф должен быть установлен в кратчайшие сроки. Введение в эксплуатацию дополнительных томографов позволит улучшить маршрутизацию пациентов с подозрением на пневмонию и сократить время ожидания КТ-исследований", − отметил глава республики.

Новая диагностическая техника приобретена в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Томографы получат также Республиканский противотуберкулезный диспансер, городская поликлиника №1 Петрозаводска, Питкярантская центральная районная больница. В Сегежской ЦРБ новый томограф уже работает.