Еще двое рыбаков пропали в Карелии

Поиск двоих пропавших на рыбалке мужчин начался в Карелии.

Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Республики Карелия» Вконтакте.

Пропал Захаров Александр Валентинович 35 лет и Кузнецов Евгений Аркадьевич 38 лет.

По информации поискового отряда, мужчины уехали на рыбалку 22 июля в районе поселка Нелгомозеро Кондопожского района.

Для поиска требуется помощь добровольцев.

Ранее появилось сообщение, что в минувшую субботу, 24 июля, в поселке Шуя Прионежского района на рыбалке пропал 30-летний Владислав Судин. А на Сямозере уже неделю ищут Сергея Тарасова, отправившегося на рыбалку 17 июля.