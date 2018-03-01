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Новости. Общество
14:13, 01 Марта 2018

Еще двоим жителям Петрозаводска достались счастливые билеты

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Они получили месячные проездные на троллейбус взамен разовых билетов.

Названы новые победители акции "Счастливый билет". Билеты, на которых все цифры одинаковые, в торжественной обстановке были обменяны на месячные проездные на неограниченное количество поездок в городском электрическом транспорте. 

Конкурс проводит администрация Петрозаводска и муниципальное предприятие "Городской транспорт" в целях популяризации троллейбусного транспорта. Он продлится до конца марта. Еще есть время принять участие.

Сейчас также ведутся переговоры со спонсорами о проведении суперфинала конкурса. Среди победителей по итогам января, февраля и марта планируется разыграть приз.

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