Еще двоим жителям Петрозаводска достались счастливые билеты

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Они получили месячные проездные на троллейбус взамен разовых билетов.
Названы новые победители акции "Счастливый билет". Билеты, на которых все цифры одинаковые, в торжественной обстановке были обменяны на месячные проездные на неограниченное количество поездок в городском электрическом транспорте.
Конкурс проводит администрация Петрозаводска и муниципальное предприятие "Городской транспорт" в целях популяризации троллейбусного транспорта. Он продлится до конца марта. Еще есть время принять участие.
Сейчас также ведутся переговоры со спонсорами о проведении суперфинала конкурса. Среди победителей по итогам января, февраля и марта планируется разыграть приз.
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