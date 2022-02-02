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Еще на одном участке улицы в Петрозаводске запретят остановку автомобилей

Новости. Общество
10:39, 03 Февраля 2022
фото: © region.center

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С 4 февраля на одном из участков Комсомольского проспекта в Петрозаводске запретят остановку транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

На участке Комсомольского проспекта, расположенном напротив магазина «Лента», запретят остановку транспорта. Изменение схемы движения направлены на повышение пропускной способности магистрали. Большегрузы, которые водители часто оставляют на этом участке дороги, затрудняют выезд из нового микрорайона Кукковки.

В связи с нововведениями администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-02-03 11:07:44
Грузовую стоянку надо надо делать на подъезде к ПТЗ. А лучше несколько. Дальнобои, они хоть и разгильдяи, но все же тоже люди :)
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