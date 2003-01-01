«Ещё немного, и люди бы погибли»: карельские моряки спасли тонущую в Балтике яхту

Капитан из Петрозаводска рассказал «Столице на Онего» уникальную историю спасения экипажа российской яхты, потерпевшей бедствие во время шторма в Балтийском море.

4 октября экипаж сухогруза «Камилла», которым руководил капитан из Петрозаводска, спас членов команды частной российской яхты «София», потерпевшей крушение в нейтральных водах Балтийского моря. Об этом «Столице на Онего» рассказал непосредственный участник операции спасения, капитан «Камиллы» Леонид Ещеркин.

— Яхта вышла из порта Балтийск с назначением в порт Кронштадт. По пути у них сломался двигатель. Они его не смогли отремонтировать. Попали в шторм, паруса разорвало ветром, они подали плавучий якорь, который тоже оборвало. На тот момент высота волны достигла трёх с половиной — четырёх метров, водой залило кокпит, то есть кабину. Капитан яхты запросил помощь в эвакуации своего экипажа, начал подавать в эфир по УКВ-радиостанции сигналы бедствия «Mayday», но кроме нас его никто не слышал, так как поблизости не было других судов, — объяснил он.

В 16:55 по московскому времени члены экипажа сухогруза увидели яхту в бинокль и определили её месторасположение. Капитан принял решение сменить курс и отправился на помощь к тонувшим. Примерно в 17:30 спасители прибыли на место происшествия и эвакуировали с борта «Софии» трёх россиян.

— Мы прикрыли их от ветра и волны, подали линемётом (устройством, предназначенным для заброски верёвки с плавсредства на берег или с одного плавсредства на другое — прим. ред) конец, завели конец, обжали яхту. Вывалили трап, эвакуировали экипаж — трёх человек. Спасательная операция прошла в штатном режиме. Всё сделали очень быстро, потому что ещё бы 40 минут, максимум час, там наступила бы темнота, и их бы вообще никто не нашёл, это верная смерть. Сыграло роль и удачное расположение — было бы это миль на четыре-пять дальше — мы бы просто не услышали сигнал, — поделился Леонид Ещеркин.

Помимо нашего собеседника, участие в операции спасения также приняли старпом Алексей Пасечник и боцман Алексей Павлов из Петрозаводска, матрос-ростовчанин Семён Андроник и стармех из Севастополя Сергей Пика.

— Все они — молодцы. Волна была высокая, существовал риск упасть в воду, повредить конечности, получить травму от мачты, потому что пока мы их высаживали, она прыгала на волне маятником и колотила по тому месту палубы, где мы работали, — отметил капитан «Камиллы».

Уже через два дня после происшествия, 6 октября, сухогруз благополучно прибыл в порт Выборг со всеми моряками на борту. Потерпевшую бедствие яхту прибило к берегам Латвии в полуразрушенном состоянии.

За спасение утопавших экипажу «Камиллы» выразили благодарность в латвийской Службе береговой охраны.