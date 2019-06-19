Еще несколько гаражей демонтируют в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска предлагает владельцам гаражей на улицах Виданской и Советской освободить незаконно занятые земельные участки .

Администрация предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленных гаражей, расположенных в районе дома № 7а по ул. Виданской, а также в районе дома № 22 по ул. Советской добровольно, своими силами и средствами до 3 июля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.