Еще один авиарейс из Карелии продлили до конца года

Продажу билетов на октябрь уже открыли.

Авиарейсы в колоритный город Казань, город с богатым историческим прошлым, бывшую столицу Казанского ханства, а теперь центр Республики Татарстан продлили до конца этого года, сообщили в Минтрансе Карелии.



Продажу билетов на октябрь уже открыли.



Таким образом жители Карелии могут познакомиться с мегаполисом на Волге, одним из самых больших городов России. Казань украшают старинные достопримечательности, мечети, православные храмы, небоскрёбы, музеи, красивые набережные и парки.



Осуществлять рейсы на современных комфортабельных самолетах Bombardier CRJ-200 будет компания «ЮВТ АЭРО».

Рейсы будут совершаться из международного аэропорта «Петрозаводск» 1 раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Петрозаводска - в 11.30, прибытие в Казань - в 14.10, вылет из Казани - в 8.00, прибытие в Петрозаводск - в 10.30.

В Минтрансе напомнили, что расписание авиаперелетов в Казань и по другим направлениям опубликовано на сайте аэропорта «Петрозаводск» и на сайте авиаперевозчика. При этом расписание может изменяться.





