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Еще один банк запустил программу льготной ипотеки на покупку готовых частных домов

Новости. Общество
09:00, 25 Января 2022
фото: © Валерий Матыцин / ТАСС

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Банк ВТБ распространил условия ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком.

Об этом сообщает «Российская газета».

Теперь по программе ипотеки с господдержкой, помимо покупки квартиры в новостройке, заемщики могут взять кредит на готовый дом с земельным участком. Он должен быть куплен у застройщика-юридического лица.

Ставка составляет от 5,75%. Максимальная сумма кредита в рамках госпрограммы — 3 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости жилья. Кредит можно оформить на срок до 30 лет.

Программу ипотеки с господдержкой распространили на частные дома в октябре прошлого года. Тогда же о расширении программы на строительство индивидуальных домов (при условии строительства по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем) заявил Сбербанк.

Сейчас программу ипотеки с господдержкой под 7% на приобретение или строительство частного жилого дома реализуют шесть банков, сообщили в ДОМ.РФ. Помимо ВТБ, ипотеку на готовые дома выдают «Ак Барс» и банк «РНКБ». Кредитовать по госпрограмме и индивидуальное жилищное строительство, и покупку готового дома готовы Сбербанк, банки «Центр-инвест» и «ДОМ.РФ». Ставки в них варьируются от 5,7% до 6,5%.

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