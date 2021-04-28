Еще один бассейн закроется в Петрозаводске на санитарно-профилактические работы

Бассейн «Акватика» временно закроется на профилактические работы, сообщается в паблике водно-спортивного центра.

С 5 по 11 мая бассейн водно-спортивного центра «Акватика» закроется на профилактические санитарные работы. В этот период будет слита вода из чаши, будут осуществляться косметические работы и очистка бассейна.

С 12 мая «Акватика» возобновит работу в обычном режиме: с 8.00 до 22.00.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу бассейнов H2O и «Онего» из-за плохого качества воды.