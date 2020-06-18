Еще один человек с диагнозом пневмония умер в Карелии

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, скончался 53-летний мужчина, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 659 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: 1 летальный исход: 53-летний мужчина с сопутствующей эндокринной патологией.

Тест на COVID -19 у скончавшегося пациента был отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.