890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подопечный дома-интерната для престарелых и инвалидов в Карелии заразился коронавирусом
18.06.2020 12:21
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Новое
Сегодня 10:15
Ребенка вынесли из горящей квартиры в Петрозаводске
18.06.2020 11:28
Едва не утонувший в Петрозаводске кайтингист находился в воде около 40 минут 1
18.06.2020 16:30
Появились видео с места пожара в Петрозаводске, на котором спасли более 10 человек
18.06.2020 13:04

Еще один человек с диагнозом пневмония умер в Карелии

Новости. Общество
08:57, 19 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии, скончался 53-летний мужчина, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 12 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 659 пациентов, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: 1 летальный исход: 53-летний мужчина с сопутствующей эндокринной патологией.

Тест на COVID -19 у скончавшегося пациента был отрицательный.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 10:33
Обществоведение
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города"
В последнюю субботу июня Петрозаводск по традиции отметит свой день рождения. В этом году он пройдет не так, как обычно – без массовых мероприятий.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Сегодня 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 7
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»