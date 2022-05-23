Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

Число жертв COVID-19 в республике достигло 1508.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1508 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 24 мая в республике зарегистрированы 135363 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17797детей.

За прошедшие сутки выявлены 59 инфицированных (3 – дети), из них непривитых – 41 (69,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 219 пациентов, в состоянии средней тяжести – 190 человек, в тяжёлом – 29 (из них непривитых - 29).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 132833 человека, за последние сутки – 72.