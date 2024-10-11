Еще один депутат Петросовета высказал мнение по поводу Пименовского моста

Александр Ершов прокомментировал ситуацию с ремонтом городской переправы в соцсети.
Карельский депутат Александр Ершов в личном профиле высказался о том, что происходит в Петрозаводске в связи с закрытием Пименовского моста.
Скажу сразу: о том, что он нуждается в основательном ремонте говорили уже, ну… два года назад — это точно. Возможно, даже больше.
Я почему говорю про два года, потому как осенью 2022-го разговаривал со специалистом, дорожным инженером, который работает в одной уважаемой организации, связанной с технической экспертизой и он мне тогда уже говорил: «Чего тянут? Закрывать надо, ремонтировать. Саня, это тот, как раз случай, когда резать, не дожидаясь перитонита…»
— рассказал депутат.
По его словам, о необходимости ремонта в администрации Петрозаводска, конечно, знали.
Но согласен с коллегой своим, депутатом Петрозаводского городского Совета Александром Калько, что надо восстановить полностью цепочку: как принималось решение о закрытии и ремонте Пименовского моста, как решались вопросы финансирования проекта.
Это должно быть озвучено обязательно.
Прокуратура будет в этом тут задействована, ФСБ, Генеральный секретарь ООН — не важно.
Должно быть озвучено и, думаю, будет озвучено
— поделился Александр Ершов.
Напомним, ранее о ситуации высказалс депутат Петросовета Александр Калько.
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