Еще один депутат Петросовета высказал мнение по поводу Пименовского моста

Александр Ершов прокомментировал ситуацию с ремонтом городской переправы в соцсети.

Карельский депутат Александр Ершов в личном профиле высказался о том, что происходит в Петрозаводске в связи с закрытием Пименовского моста.



Скажу сразу: о том, что он нуждается в основательном ремонте говорили уже, ну… два года назад — это точно. Возможно, даже больше.

Я почему говорю про два года, потому как осенью 2022-го разговаривал со специалистом, дорожным инженером, который работает в одной уважаемой организации, связанной с технической экспертизой и он мне тогда уже говорил: «Чего тянут? Закрывать надо, ремонтировать. Саня, это тот, как раз случай, когда резать, не дожидаясь перитонита…»

— рассказал депутат.



По его словам, о необходимости ремонта в администрации Петрозаводска, конечно, знали.



Но согласен с коллегой своим, депутатом Петрозаводского городского Совета Александром Калько, что надо восстановить полностью цепочку: как принималось решение о закрытии и ремонте Пименовского моста, как решались вопросы финансирования проекта.

Это должно быть озвучено обязательно.

Прокуратура будет в этом тут задействована, ФСБ, Генеральный секретарь ООН — не важно.

Должно быть озвучено и, думаю, будет озвучено

— поделился Александр Ершов.

Напомним, ранее о ситуации высказалс депутат Петросовета Александр Калько.