Еще один двухэтажный поезд из Москвы в Петрозаводск начнет курсировать в мае

Открыты продажи билетов на двухэтажный поезд № 160/159 "Москва – Петрозаводск", который будет курсировать в двухэтажном исполнении.

Ранее сообщалось, ОАО «РЖД» планирует заменить состав пассажирского поезда Москва-Петрозаводск, несмотря на возможные трудности с производством новых вагонов. Теперь назвали дату отправления первого рейса.

«С учетом прогнозируемого повышенного спроса на направлении Москва — Петрозаводск поезд № 160/159 с мая будет курсировать в двухэтажном исполнении. В первый рейс обновленный состав отправится из Петрозаводска 19 мая, из Москвы — 20 мая. Расписание движения остается прежним — поезд будет отправляться ежедневно», — рассказали в АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Обновленный поезд будет отправляться из Петрозаводска в 13:50 и прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы поезд будет выезжать 20 мая в 16:40, далее в 16:50, и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 14:10. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Сортавала, Выборг, Санкт-Петербург, Тверь и т. д.

Продажа билетов на двухэтажный поезд № 160/159 сообщением Петрозаводск — Москва уже открыта.

Напомним, первый двухэтажный фирменный поезд № 17 был запущен по маршруту «Петрозаводск — Москва» 5 декабря 2019 года.