Еще один гараж пойдет под снос на Голиковке в Петрозаводске

Власти столицы Карелии предупреждают владельца незаконно установленного контейнера на Голиковке о необходимости освободить участок.
Мэрия информирует владельца гаража, расположенного у дома № 40А по проспекту Александра Невского, о необходимости убрать конструкцию.
Освободить занятый земельный участок следует своими силами и средствами до 13 июня.
Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о сносе незаконного объекта, расположенного в Губернаторском парке.
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