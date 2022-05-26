Еще один гараж пойдет под снос на Голиковке в Петрозаводске

Власти столицы Карелии предупреждают владельца незаконно установленного контейнера на Голиковке о необходимости освободить участок.

Мэрия информирует владельца гаража, расположенного у дома № 40А по проспекту Александра Невского, о необходимости убрать конструкцию.

Освободить занятый земельный участок следует своими силами и средствами до 13 июня.

Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о сносе незаконного объекта, расположенного в Губернаторском парке.