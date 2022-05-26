890x80
Реклама
«Прощай, Евгений, и прости!»
26.05.2022 18:51
Два автомобиля вылетели на тротуар и врезались в историческое здание в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)
26.05.2022 23:09
Стали известны подробности жесткой аварии на проспекте Ленина в Петрозаводске
Сегодня 12:00
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)
26.05.2022 19:57

Еще один гараж пойдет под снос на Голиковке в Петрозаводске

Новости. Общество
15:45, 27 Мая 2022
фото: © Адиминистрация Петрозаводска

Новости партнеров

Власти столицы Карелии предупреждают владельца незаконно установленного контейнера на Голиковке о необходимости освободить участок.

Мэрия информирует владельца гаража, расположенного у дома № 40А по проспекту Александра Невского, о необходимости убрать конструкцию.

Освободить занятый земельный участок следует своими силами и средствами до 13 июня.

Ранее администрация Петрозаводска предупреждала о сносе незаконного объекта, расположенного в Губернаторском парке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
23.05.2022, 22:00
«Макдональдс» в России будет обозначать слово из двух букв
24.05.2022, 09:41
Туристы выбирают три озера в Карелии для отдыха летом

Аналитика

26.05.2022 18:51
Тема недели
«Прощай, Евгений, и прости!»
В селе Шелтозеро Прионежского района Карелии простились с 24-летним Евгением Чубариным, погибшим под Мариуполем.
Кто в правительстве Карелии самый богатый
25.05.2022 15:25
Дмитрий Фабрикантов: «Будущее Карелии — в развитии промышленности»
25.05.2022 15:23
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
Сегодня 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.