Еще один гараж пойдет под снос на Зареке в Петрозаводске

Власти столицы Карелии требуют освободить участок от незаконного гаража на улице Кооперативной.

Владельца гаража, расположенного в районе дома № 8 на улице Кооперативной, предупреждают о необходимости убрать постройку.

Освободить занятый земельный участок следует своими силами и средствами до 5 апреля, отметили в мэрии города.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут снесены более двух десятков гаражей.