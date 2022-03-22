Еще один гараж пойдет под снос на Зареке в Петрозаводске

Власти столицы Карелии требуют освободить участок от незаконного гаража на улице Кооперативной.
Владельца гаража, расположенного в районе дома № 8 на улице Кооперативной, предупреждают о необходимости убрать постройку.
Освободить занятый земельный участок следует своими силами и средствами до 5 апреля, отметили в мэрии города.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске будут снесены более двух десятков гаражей.
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