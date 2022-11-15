Еще один кардиолог появится в больнице Карелии после драки врачей из-за госпитализации пациента

Стали известны результаты проверки Минздрава республики после драки между врачами Кемской ЦРБ, произошедшей из-за спора о госпитализации пациента.

Напомним, в октябре в Кемской ЦРБ подрались два врача. Причиной конфликта, закончившегося рукоприкладством, стала несвоевременная госпитализация пациента, нуждающегося в экстренной медицинской помощи, объясняли в Минздраве. Конфликт возник из-за того, что один из врачей настаивала на экстренной госпитализации, а другой отказывался это сделать. Материалы по этому происшествию были переданы в полицию.

По сообщению Минздрава Карелии, ведомство провело комплексную проверку качества оказания медицинской помощи пациенту, из-за которого возник конфликт, соблюдения медперсоналом правил этики и деонтологии, соответствия медицинских работников квалификационным требованиям, а также работы с персональными данными в Кемской ЦРБ. Были выявлены нарушения Кодекса этики врача Республики Карелия. По результатам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности лица, допустившие нарушения. Об этом министерство пишет в своем Telegram-канале.

«По результатам служебного расследования какого-либо особого отношения главного врача больницы к участникам конфликта не выявлено. Администрация Кемской ЦРБ при выборе той или иной кандидатуры на любые должности всегда руководствуется исключительно профессиональными качествами специалистов. По информации главного врача Кемской ЦРБ, в больнице работает один кардиолог, ещё один трудоустроится до конца года. Проблем с записью на обследование к специалисту нет», - говорится в сообщении Минздрава республики.