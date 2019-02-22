Еще один министр Карелии уходит в отставку

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, возглавивший ведомство летом 2017 года, намерен оставить этот пост.

По сведениям источников "Вестей Карелии" в правительстве, Ермолаев решил уволиться по собственному желанию, объяснив это тем, что он "очень устал".

По неподтвержденной пока информации Ермолаеву прочат должность заместителя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник.

Кто может занять кресло министра строительства Карелии, читайте в материал еделовой интернет-газеты "Вести Карелии".