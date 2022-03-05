Еще один мировой бренд одежды уходит из России

Работа магазинов и онлайн-торговля Adidas в России будет приостановлена в связи с ситуацией на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию BR.

В концерне сообщили, что продолжают «внимательно наблюдать» за ситуацией, и примут в случае необходимости «дальнейшие корпоративные решения».

Сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату.