Еще один мотоциклист в Карелии попал в жесткую аварию (ФОТО)

Водителя мотоцикла госпитализировали после ДТП в Пудожском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, очередная авария с участием мотоцикла произошла 4 июля в Пудожском районе республики.

Там в 17.00 на 287 километре дороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» 48-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением. В результате мотоцикл врезался в барьерное ограждение.

Водитель после аварии был госпитализирован.