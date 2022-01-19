Еще один пешеход сбит на проспекте Александра Невского в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла недалеко от места предыдущего ДТП с участием пешехода.
Буквально через полтора часа после того, как на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Варламова сбили пешехода, такая же авария произошла совсем недалеко, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого.
Сегодня, 19 января, в 13.55 автомобиль, поворачивавший с улицы Льва Толстого на проспект, сбил пешехода, пересекавшего проспект Александра Невского в неположенном месте.
Информация о состоянии здоровья пешехода уточняется.
Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо». Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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