Еще один пешеход сбит на проспекте Александра Невского в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла недалеко от места предыдущего ДТП с участием пешехода.

Буквально через полтора часа после того, как на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Варламова сбили пешехода, такая же авария произошла совсем недалеко, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого.

Сегодня, 19 января, в 13.55 автомобиль, поворачивавший с улицы Льва Толстого на проспект, сбил пешехода, пересекавшего проспект Александра Невского в неположенном месте.

Информация о состоянии здоровья пешехода уточняется.

Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо». Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».