Еще один пешеходный переход у школы в Петрозаводске взят под видеонаблюдение

Новая камера установлена у школы №46 в микрорайоне Древлянка.

"Ситилинк" установил новую камеру видеонаблюдения высокого разрешения с видом на пешеходный переход у школы №46 на бульваре Интернационалистов, сообщили в паблике компании.

Доступ к трансляции и архивным записям с камера наружного наблюдения за 10 дней теперь есть у любого желающего.

Наблюдать за пешеходным переходом можно здесь.

Ранее у школы №46 сделали безопасным пешеходный переход, который ранее стерли по предписанию ГИБДД.