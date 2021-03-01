Еще один пешеходный переход у школы в Петрозаводске взят под видеонаблюдение

Новая камера установлена у школы №46 в микрорайоне Древлянка.
"Ситилинк" установил новую камеру видеонаблюдения высокого разрешения с видом на пешеходный переход у школы №46 на бульваре Интернационалистов, сообщили в паблике компании.
Доступ к трансляции и архивным записям с камера наружного наблюдения за 10 дней теперь есть у любого желающего.
Наблюдать за пешеходным переходом можно здесь.
Ранее у школы №46 сделали безопасным пешеходный переход, который ранее стерли по предписанию ГИБДД.
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