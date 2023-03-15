Еще один пьяный гонщик в Карелии лишился автомобиля по решению суда

Сортавальский горсуд в Карелии конфисковал машину по уголовному делу о нетрезвом вождении.

Сортавальский городской суд вынес приговор в отношении жителя одного из поселков района по уголовному делу о пьяной езде.



В суде установили, что в августе 2022 года мужчину оштрафовали и лишили прав за нетрезвое вождение. Однако в ноябре того же года бесправный водитель снова сел пьяным за руль.



В одну из ночей его после погони остановила дорожная полиция. Было возбуждено уголовное дело, рассмотрев которое, суд признал мужчину виновным.



Приговор - один год условно с испытательным сроком 24 месяца. Кроме того, ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Также суд конфисковал автомобиль злоумышленника.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.



Напомним, 13 марта мы сообщали о конфискации автомобиля у любителя пьяной езды. Решение также вынес Сортавальский горсуд.