Еще один подросток из Карелии прошел кастинг на роль в триллере «Лес»

Ученик Финно-угорской школы примет участие в съемках фильма «Лес» в Карелии.

Станиславу Юшковскому 15 лет. Он учится в Финно-угорской школе. В фильме он сыграет брата восьмиклассника Владислава Терещенко. О нем мы рассказывали накануне. Это ученик Ломоносовской гимназии, которого также утвердили на роль в триллере.

«Столица на Онего» пообщалась со Станиславом. Он подтвердил, что снимается в фильме. Но без подробностей. Рассказывать о своей роли и даже кастинге он не имеет права.

Напомним, в Карелии стартовали съемки фильма по мотивам романа «Лес» Светланы Тюльбашевой. Экранизацией романа «Лес» Светланы Тюльбашевой занимается кинокомпания Nemesis Films.

По сюжету две жительницы Москвы отправляются в путешествие и пропадают без вести. Лес превращается в замкнутое пространство, из которого не выбраться. Девушки теряют силы и постепенно понимают, что лес — это действующее существо с собственными правилами. В фильму будет параллельная история с семьей, которая селится в пустующем доме в этой местности. Местные жители к ним не расположены. Семья скрывает свое прошлое, связанное с этим лесом.

«Интересный факт: действие книги происходит в Карелии, поэтому режиссёр и его команда решили организовать съёмки фильма именно там — и даже построили деревню. Были выбраны дикие, живописные, но труднодоступные места. Съёмочной группе пришлось добираться до точек съёмок и перевозить оборудование через Ладожское озеро на катерах, так как дорогу смыло ливнем», - написали в паблике издательства «Дом историй».

Режиссёром экранизации стал Гамлет Дульян, в главных ролях приняли участие Карина Разумовская («Мажор»), Лянка Грыу («Барвиха»), Никита Кологривый («Слово пацана»).

Дата премьеры пока не называется.