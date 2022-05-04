Еще один пожарный десант отправлен из Карелии в Курганскую область

Второй отряд из 20 пожарных-десантников Карельского центра охраны лесов вылетел в Курганскую область, чтобы помочь региону справиться с огнем.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

В командировку отправились огнеборцы из Сортавальского, Калевальского, Кемского и Муезерского районов республики.



«Пожелаем нашим десантникам достойно представить Карелию, эффективно поработать и закрепить опыт новых технологий, который пригодится им после возвращения домой», — напустовал пожарных министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович.



Чтобы не допустить ухудшения пожороопасной ситуации в Карелии, министерство просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним участках в праздничные дни.