Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 89, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер 89-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

За сутки 39 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в клиники попал 2231 пациент, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Накануне с пневмонией в больницы Карелии попали 30 человек.