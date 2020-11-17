890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Интернет: забитые маршрутки ездят по Петрозаводску, несмотря на запреты Парфенчикова (ВИДЕО) 7
Сегодня 08:20
Идея выплатить матпомощь жителям Карелии 65+ вызвала неоднозначную оценку в парламенте 11
17.11.2020 15:30
Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска после введенных ограничений по транспорту взывают о помощи 6
17.11.2020 16:28
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО) 25
17.11.2020 17:33
Ураганный ветер обрушится на Карелию
17.11.2020 13:23
Минздрав Карелии обеспокоен приходом "варягов" на конкурсы по организации питания в больницах 4
17.11.2020 13:59

Еще один пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:10, 18 Ноября 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Число смертей от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 89, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер 89-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

За сутки 39 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в клиники попал 2231 пациент, 89 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Накануне с пневмонией в больницы Карелии попали 30 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Копатыч
2020-11-18 09:18:43
Не лечат больных или не умеют , поэтому люди и умирают . на медицину надежды нет , угробят любого . попавшего к ним .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 3
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 17
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»