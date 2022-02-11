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Еще один пункт экспресс-тестирования на коронавирус открылся в Петрозаводске

Новости. Общество
08:55, 14 Февраля 2022
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

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В зданий Республиканского кожно-венерологического диспансера Сегодня начинает работу второй пункт по сдаче экспресс-тестов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Сегодня начинает работу второй пункт по сдаче ИХА-тестов. Он располагается в одном из зданий Республиканского кожно-венерологического диспансера на ул. Островского, 83 и будет работать пока ежедневно (включая выходные дни) с 08:00 до 22:00. Стоимость услуги – 200 рублей, оплата по карте на месте», - написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

По информации министра здравоохранения, пройти экспресс-тестирование могут все желающие, в том числе и дети, без предварительной записи в порядке очереди. При себе необходимо имейте паспорт, он нужен для составления договора об оказании услуг. На руки выдаётся договор и заключение с результатом исследования.

При ожидании процедуры просят находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию.

«Не создавайте ажиотаж», - призывает Охлопков и уточняет, что Минздрав Карелии обеспечил доступность тестирования на ковид жителей Петрозаводска.

«Подчеркну, что если у вас есть признаки ОРВИ, то при обращении в медицинскую организацию, как было всегда, вам сделают такой тест бесплатно», - объяснил глава Минздрава республики.

Ранее в Республиканской инфекционной больнице на ул.Кирова, 44 открылся круглосуточный пункт экспресс-тестирования на ковид.

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