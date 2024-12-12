Еще один ребенок пострадал под колесами автомобиля в Карелии

В Олонце был травмирован школьник, перебегавший дорогу.

О дорожном происшествии в Олонце, где был травмирован школьник, перебегавший дорогу, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в минувшую пятницу, 13 декабря, в 17.22, около дома № 15 на улице Комсомольской.



По предварительной информации, 62-летний водитель Volkswagen Jetta на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 9-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть.

В результате ДТП школьник получил травму. Проводится проверка.



Госавтоинспекция Карелии призвала водителей заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и быть предельно внимательными в местах возможного появления пешеходов.

Родителей дорожная полиция попросила регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на улице, демонстрировать правильные алгоритмы действий и объяснять опасность спешки и стремительного выхода на дорогу.