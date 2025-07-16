Еще один ребенок в Карелии оказался в реанимации после укуса клеща

Трехлетняя девочка оказалась в реанимации после укуса энцефалитного клеща. Родители собирают деньги на реабилитацию ребенка.

Трехлетнюю девочку из Петрозаводска укусил клещ. Произошло это ориентировочно 6–7 июля на даче в Лучевом-2. 9 июля ребенок пожаловался на боли в ухе, рассказал «Столице на Онего» папа девочки. Оказалось, что клещ забрался вовнутрь, обнаружить его было, действительно, сложно.

— Поехали в городскую больницу. Врач вытащил клеща, дал пробирку для него и сделал ребенку укол иммуноглобулина. Я сдал клеща в лабораторию, из которой в течение четырех часов сообщили, что клещ с энцефалитом. Мы поехали в поликлинику, педиатр выписал только противовирусное средство и отпустил, — рассказал мужчина.

Родители обратились к платному неврологу, но на тот момент состояние малышки было стабильным, отклонений не было. Через неделю поднялась температура, появилась боль в животе, головная боль. Вызвали скорую, ребенка отвезли в инфекционную больницу с подозрением на ротовирусную инфекцию, которая не подтвердилась. Девочку госпитализировали в ДРБ. Почти сразу состояние здоровья ребенка ухудшилось: начались судороги, пропала речь, перестали двигаться руки и ноги. Ее положили в реанимацию. Сейчас состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым, но улучшения есть.

— Вся терапия делается как положено. Со вчерашнего дня судорожных приступов не было, седативные препараты действительно разгрузили ее мозг. Наша девочка сегодня пришла в более менее сознательное состояние, шевелила ножками и ручками и даже сказала пить. Тело сегодня не такое каменное, как было до, — пишет мама.

Родители ежедневно навещают Анжелику. Возможно сегодня ее переведут в палату в неврологическое отделение, рассказал папа девочки. Там с ней будет находиться мама.

Родные начали сбор средств на реабилитацию. За 4 дня им удалось собрать чуть больше полумиллиона рублей. По словам медиков, это преждевременно. Сначала ребенка нужно перевести из реанимации в обычную палату. После чего начнется первый этап реабилитации — в больнице. Как и в случае Всеволода Соловьева, девятилетнего мальчика, которого также укусил энцефалитный клещ.

Однако родные переживают, что в бесплатных реабилитационных центрах большая очередь, поэтому хотят записать ребенка в платный.

— Благодарю Вас за Ваши молитвы за нашу доченьку, за финансовую поддержку, за моральную поддержку. Так тепло осознавать, что в такой беде мы не одни, а вас с нами сотни, а может даже тысячи. Честно я сама не ожидала, что столько людей откликнется на нашу беду. Мы не перестаем молиться за доченьку, и Вас прошу об этом же, ей сейчас это очень нужно. Ей надо набираться сил для скорейшего выздоровления, — обратилась мама девочки.

Напомним, это не первый случай в Карелии в этом сезоне. 2 мая девятилетнего мальчика укусил клещ на даче в Святозеро Пряжинского района. Как рассказал папа мальчика, они сделали все, как рекомендуют врачи: сдали клеща на анализ, ребенку ввели иммуноглобулин. Сева чувствовал себя нормально. Но после 20 мая Всеволода увезли на скорой в реанимацию детской больницы, где он провел больше месяца. Сейчас ребенок находится в обычной палате и проходит первый этап реабилитации.