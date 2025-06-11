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Еще один ребенок в Петрозаводске заразился клещевым энцефалитом

Новости. Общество
17:10, 16 Июня 2025
фото: Илья Тимин

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Статистику за неделю дали в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

За неделю клещи в Карелии покусали 703 человек, в том числе 109 детей. Это больше, чем на прошлой неделе на 140 случаев. Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы во всех районах, уточнили в ведомстве.

Напомним, мониторинг за клещевыми инфекциями введен 6 марта. За это время в медучреждения обратились 2144 человека, из них детей — 422.

«Всего зарегистрировано 6 случаев клещевых инфекций - 3  клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребенка (Олонецкий район), 3 случая клещевого вирусного энцефалита, в том числе у двух детей (Петрозаводск)», — рассказали в Управлении.

Добавим, что состояние мальчика, атакованного энцефалитным клещом в Карелии, продолжает оставаться тяжёлым. Как рассказали «Столице на Онего» в Минздраве, пока оно существенно не меняется.

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