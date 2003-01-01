Еще один российский регион планирует ограничить продажу алкоголя

На Алтае планируют запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Власти Алтая планируют ограничить продажу алкоголя по будням и полностью запретить ее в выходные и праздничные дни. Об этом сегодня, 14 октября, в своем телеграм-канале сообщил глава республики Андрей Турчак.

— Уровень смертности в республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины — внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские — это болезни системы кровообращения и онкология. На межведомственном совете по укреплению общественного здоровья обсудили меры по изменению этой ситуации. Главные из них — это ограничение продажи алкоголя и табака, — сообщил Турчак.

В планах ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу — до 16 часов, полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни, на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне, запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ.

— Соседство сладостей и «взрослой» продукции — недопустимо. У нас нет цели закрыть ту или иную точку или торговую сеть. Магазинам, которые сегодня торгуют алкоголем в жилых домах и возле школ, предложим перейти на продажу продуктов. Такие примеры есть в регионах России, и они работают, — уточнил Турчак.

Напомним, что в Ленобласти с 1 сентября текущего года время продажи алкоголя сократили на два часа утром. Спиртное теперь можно купить только с 11 до 22 часов. В Вологодской области с 1 марта 2025 года алкоголь в будние дни возможно приобрести только в период с 12 до 14 часов. В марте 2026-го, как сообщал губернатор региона Георгий Филимонов, начнут действовать новые ограничения по продаже алкогольной продукции.

Напомним, в Карелии также приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах. Но он менее жесткий, чем у соседей. С 1 марта 2026 года продавать алкоголь в многоквартирных домах и рядом с ними можно будет только в магазинах площадью не менее 70 квадратных метров. Будет запрещена торговля алкоголем в подвалах, подземных и цокольных этажах жилых домов. Также под ограничения попадут магазины в помещениях, переведенных из жилых в нежилые, если у них нет отдельного входа для погрузки товаров. По оценкам властей, новые правила затронут 114 торговых точек по всей Карелии, из которых 43 находятся в Петрозаводске.